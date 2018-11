Koudum- Jisk Bouma, uit Koudum, werd het afgelopen weekend aangenaam verrast. Wat bleek, op een belangrijke internationale tentoonstelling in Amersfoort heeft hij met z’n Thuringer Vleugel duif een hoofdprijs gewonnen. De commissie kon zich niet heugen dat er zo’n belangrijke prijs naar Friesland is gegaan. Er waren in Amersfoort maar liefst 1800 duiven uit heel Europa aanwezig.