Gezamenlijke campagne Friese ziekenhuizen tegen vuurwerk

Sneek- De jaarwisseling moet een feestelijk moment zijn, maar toch eindigt de viering van oud en nieuw jaarlijks voor honderden mensen in het ziekenhuis. Het totaal aantal vuurwerkslachtoffers is de laatste jaren gedaald. Wel is er een flinke stijging in het aantal kinderen dat gewond raakt door vuurwerk. Oogletsel is daarbij al jaren één van de meest voorkomende letsels. De vier Friese ziekenhuizen zetten zich in voor een veilige jaarwisseling en organiseren dit jaar een gezamenlijke campagne om het gebruik van een vuurwerkbril te stimuleren en om meer bewustwording te creëren onder kinderen over de gevaren van vuurwerk.

Vuurwerkbril voor alle achtstegroepers De organiserende ziekenhuizen – Medisch Centrum Leeuwarden (locaties Leeuwarden en Harlingen), Nij Smellinghe (Drachten), Tjongerschans (Heerenveen) en Antonius Ziekenhuis (Sneek) – doen dit door vuurwerkbrillen uit te delen. Deze brillen, die de ogen beschermen tegen vuurwerk, worden uitgedeeld aan alle leerlingen van groep 8 op scholen binnen de gemeentes van de ziekenhuizen. Tegelijkertijd worden de leraren opgeroepen om de kinderen met een gratis lespakket les te geven over de gevaren van vuurwerk.

Speciale gastles Een ander onderdeel van de actie van de ziekenhuizen, is dat er in elke gemeente één school wordt geselecteerd voor een speciale gastles voor de leerlingen uit groep 8. Deze gastlessen worden gegeven door bijvoorbeeld een oogarts of plastisch chirurg. Via de gastles krijgen de kinderen een unieke kijk op de gevaren van vuurwerk en hoe ze hier veilig mee om kunnen gaan.

Meer kinderen gewond door vuurwerk Het aantal mensen dat tijdens de jaarwisseling gewond raakt door vuurwerk daalt al enkele jaren. Op 31 december 2017 en 1 januari 2018 zijn 434 mensen met letsel behandeld op de Spoedeisende Hulp. Dat is een daling van 8 procent ten opzichte van het jaar ervoor. Het aantal kinderen dat gewond raakt door vuurwerk stijgt wel flink. Tijdens de afgelopen jaarwisseling waren er 119 vuurwerkslachtoffers onder de kinderen tot 15 jaar. Een jaar eerder waren dat er 99. In totaal is ruim de helft van alle vuurwerkslachtoffers (52%) jonger dan 20 jaar.

Oogletsel blijft veel voorkomend Oogletsel behoort al jarenlang tot de meest voorkomende letsels door vuurwerk. Tijdens de laatste jaarwisseling ging het in meer dan een kwart van de gevallen (27%) om schade aan de ogen. Alleen brandwonden komen vaker voor.