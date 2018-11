Culinaire 11 Stedentocht: Bezoek 11 restaurants in Sneek op één dag

Sneek- Vrijdag 30 november “giet it oan”. De laatste tocht in februari was een groot succes, waardoor we eind november weer los gaan! U gaat op één avond langs 11 verschillende restaurants waar u bij ieder restaurant hun specialiteit voorgeschoteld krijgt. Een avondvullend programma dat begint om 18:00

De kaarten zijn 34,50 per stuk. Er zijn 200 kaarten beschikbaar en vol = vol. Met de kaart kunt u uw stempelkaart ophalen bij De Walrus Sneek waarmee u langs de 11 restaurants gaat. Kaarten zijn verkrijgbaar op www.culinaire11stedentocht.nl, meer informatie vindt u in ons Facebook-evenement: www.facebook.com/events/306782866713434/