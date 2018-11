Vanaf woensdag zachter

Sneek-Het zit er al een tijdje in de weerkaarten, vanaf woensdag verandert het weerbeeld. Het wordt dan een stuk zachter en ook de neerslagkans stijgt met sprongen. Tot woensdag blijft het nog wel koud.

Zo zien we deze maandag de bewolking overheersen en is het met een 5 graden aan de koude kant voor de tijd van het jaar. Wind oost tot noordoostelijk, zwak tot matig.

Komende nacht daalt de temperatuur dicht tot het vriespunt, mocht het opklaren, dan duikt de temperatuur iets onder nul.

Morgen wordt de kans dat we het zonnetje weer zien groter, wel is het met 3 a 4 graden aan de koude kant, dit bij een zwakke tot matige noordoostelijke wind. In de nacht naar woensdag lichte vorst.

Woensdag een overgangsdag, het is waterkoud met later op de dag regen. De temperatuur stijgt gestaag, is deze in de ochtend nog rond nul, overdag stijgt ze naar een 7 graden in de avond. Er staat een koude zuidoostelijke wind, later meer zuid. De wind is matig tot krachtig op het Sneekermeer.

Donderdag regenachtig en zacht, de temperatuur komt in de dubbele cijfers, 11 graden. Ook dan een stevige wind.