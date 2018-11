Sneek- Morgen, dinsdag 27 november, speelt de Amerikaanse productie The Florida Project in Filmhuis Sneek, aanvang 20.00 uur in Cine Sneek. De dramafilm duurt 115 minuten.

De 6-jarige Moonee woont met haar moeder Halley in een motel in de schaduw van Disney World Florida. De zomervakantie is net begonnen en Moonee vult haar dagen door samen met haar vriendjes het terrein te verkennen en kattenkwaad uit te halen.

FILMBESCHRIJVING

Haar 22-jarige moeder doet ondertussen haar best om zo goed ze kan voor haar te zorgen, maar wil ondertussen als twintiger ook gewoon wat lol kunnen beleven. Daarbij redt Moonee zich verder prima. Motelmanager Bobby lijkt de enige volwassene in de omgeving te zijn die de kinderen in het gareel probeert te houden, totdat het echte leven Halley inhaalt en ze de harde realiteit onder ogen moet komen.

