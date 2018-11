Open dag Kerstfair de Wurkwinkel Sneek

Sneek- Donderdag 29 november is er van 10.00 – 15.00 uur een Open dag – Kerstfair waarbij cliënten van de Wurkwinkel een deel van hun zelfgemaakte spullen zullen verkopen en veilen. Een topstuk bij deze veiling is een groot poppenhuis, dat tot in detail is uitgewerkt. De badkamer is betegeld, de meubeltjes zijn gestoffeerd en buiten staat de barbecue aan. Een cliënt heeft er meer dan een jaar lang aan gewerkt. De veiling is een dag waarnaar wordt uitgekeken.

De dagbesteding aan de Gravinneweg wordt elke dag bezocht door mensen die vanwege een hersenbloeding, herseninfarct, ongeluk of neurologische ziekte, hersenschade hebben opgelopen. Bij de Wurkwinkel is het een belangrijk doel om het zelfvertrouwen weer terug te krijgen en te kijken naar wat er nog wél kan. Het Talentencentrum zit vol inspirerende verhalen van mensen die het plezier in het leven hebben teruggevonden. Komende donderdag is een mooie dag om aan de familie, buurtgenoten en andere belangstellenden te laten zien hoe hier dagelijks stappen worden gezet.