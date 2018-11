Lokale bands presenteren zich overtuigend met vaart en enthousiasme in Het Bolwerk Sneek

Sneek-Zondag 25 november verzorgden zeven Popkelderbands vanaf 15.00 uur tot 21.00 uur een aanstekelijk programma met een diversiteit aan muziekstijlen. Het was de tweede keer na de doorstart van de Popkelder in 2016 dat Sneek de verrichtingen van muzikanten van eigen bodem kon meemaken in Poppodium Het Bolwerk.

Optredens waren er van No Trouble; Ald Izer; I am Captain; Fenny Denim; Metalforge; The Crooked en Blisss.

De zondag lijkt voor Sneek bij uitstek een dag te zijn voor kerk en familie. Een culturele uitspatting in het befaamde poppodium past daar wat lastig in en dat was te merken. De publieke belangstelling was met ca 50 personen matig, vooral veel familie, vrienden en bekenden. Bovendien was het publiek door geen enkele band te verleiden om uit hun dak te gaan. Waarschijnlijk een gevolg van de Calvanistische ballast die de bewoners van Zuidwest Fryslân erfelijk meetorsen, waardoor spontaniteit en je laten gaan niet de meest in het oogspringende karaktereigenschappen zijn. Een biertje in de hand aan een staantafel en dan genieten, dat dan wel. Want duidelijk was wel dat de waardering voor de bands er wel was.

Aan de bands lag het in ieder geval niet. Die speelden hun set met veel passie en vaardigheid. Het niveau was over het algemeen van hoge kwaliteit. Zelfs de oudjes konden goed meekomen op de flow van uitstekende muzikale verrichtingen. Alleen the Crooked en Bliss die als laatsten geprogrammeerd stonden hadden meer belangstelling verdiend.

Bij nader inzien waren zeven bands op een namiddag en avond mischien wat teveel van het goede. In overleg met Het Bolwerk zal daarom voor volgend jaar gekeken worden naar een iets andere samenstelling. Suggesties van bands hierover zijn zeer welkom.