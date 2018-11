Kilkennys & Sikke Procee zorgen voor fantastische sfeer in Theater Sneek

Sneek- Misschien dat de organisatoren Bauke Algera en Dick Jaarsma het de Kilkennys na afloop van het grandioze concert gistermiddag hebben verteld, maar anders zullen de Ieren het ongetwijfeld niet hebben geweten waarom het Sneker publiek massaal de naam van Sikke Procee ( een van de iconen van de stad) riepen tijdens het ‘volkslied’ Het kleine café aan de haven. Het was een van de hoogtepunten in een afgeladen Tüöttenzaal van Theater Sneek. Een jaar of zes geleden speelden de Kilkennys nog aan de overkant van Theater Sneek, in het Bolwerk. Ook op een zondagmiddag, maar met aanzienlijk minder publiek. De mannen zijn voor een tour weer terug in Nederland, traden vorige week ook al op in de Ierse Pub van Sneek en noemen de stad hun ‘second home town’ voor wat het waard is.

Wat duidelijk is dat deze rasmuzikanten door de iets oudere Snekers en andere Súdwesthoekers in de armen zijn genomen. Een genot om naar deze vier Ierse mannen te luisteren, die volkomen relaxed op het podium staan. Het plezier spat eraf als ze aan het spelen zijn. Ik heb ze amper op een foute noot kunnen betrappen en in vergelijking met wat ik zes jaar geleden zag zijn ze muzikaal alleen maar gegroeid.

“Hun songs zijn vrolijk en opgetogen, zoals in hun vertolkingen van de klassiekers ‘The Spanish lady’, ‘Tell me ma’ en ‘Whisky in the jar’. Met hun energieke uitstraling, hun rappe instrumentale ritmes en onvervalste Ierse humor krijgen ze de zaal gemakkelijk mee”, werd er vooraf reclame gemaakt. Ik kan het na het concert van gistermiddag alleen maar beamen!

Ongetwijfeld wordt er na afloop van ieder concert een vergelijking gemaakt met The Dublinners, een instituut, maar wat heeft dat voor zin. De Kilkennys zijn net als hun grote voorbeeld ook authentiek, niks meer maar zeker ook niet minder.

De repertoirekeus van de Kilkennys is traditioneel maar oh zo herkenbaar, dat wel. Het is meteen ook de kracht van de groep, want ze doen het wel op een energieke eigentijdse manier. Er liepen gistermiddag nogal wat folkkoorleden ( Rolling Home!) in Theater Sneek rond, die stuk voor stuk laaiende enthousiast waren. Fans hebben de Kilkennys niet alleen in Sneek, maar ook elders in Europa en ook in Boston, New York en Las Vegas waar ze optraden.

Volgend jaar komen de Kilkennys opnieuw naar Sneek beloofden Bauke Algera en Dick Jaarsma. Niet zo verwonderlijk, immers Sneek is hun second home town!

Tekst & foto’s Henk van der Veer