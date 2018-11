DebasicXL met The New Gospel Sensation

Sneek-DebasicXL is het orkest van Sneek e.o. Dit grote begeleidingsorkest is van alle markten thuis :slotconcerten in de Sneek Week, galaconcerten in Groningen en kleedgala’s in Leeuwarden en in zover er een dak is het gaat er af.

Over een dak gesproken.Wij hopen dat het dak van het Theater Sneek goed vast zit want wij krijgen THE NEW GOSPEL SENSATION op bezoek.

Deze gospelgroep onderscheidt zich van van andere gospelkoren door hun dynamische en energieke manier van optreden. Dit collectief brengt iedereen in beweging bij de swingende klanken van grote gospelhits maar ook in verstilde popsongs is het kippevel.

De groep ging ons voor bij de Toppers in Ahoy, in het Ziggo Dome bij Toni Martin en onlangs waren ze te gast bij DWDD .

Kleedadvies kleedt u in uw kerstoutfit met een touch van silver of gold.