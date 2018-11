Archeologisch onderzoek in en om stadhuis Bolsward

Bolsward- Achter het stadhuis in Bolsward is begonnen met archeologisch bodemonderzoek. “Met een beetje geluk vinden we sporen van voor de middeleeuwen”, zegt wethouder Stella van Gent van de gemeente Súdwest-Fryslân.

Het onderzoek, dat uitgevoerd wordt door archeologisch adviesbureau RAAP, gaat vooraf aan de ontwikkeling van het Historisch Centrum Westergo in de stad. De vernieuwbouw van het stadhuis begint in de loop van volgend jaar.

“Over het oude centrum van Bolsward is nog maar weinig bekend”, zegt Yvonne Boonstra, archeoloog van de gemeente Súdwest-Fryslân. “We weten dat de stad is gebouwd op drie terpen, die onze voorouders maakten om het water op afstand te houden. Bolsward lag vroeger aan een oude zeearm, de Marneslenk.” De naam Bolsward komt vermoedelijk van Bodelswerth: wier (terp) van Bodil. Deze naam werd voor het eerst vermeld op 11de-eeuwse munten. De plaats kreeg in 1455 stadrechten.

De verwachting is dat er tijdens het bodemonderzoek woonlagen worden aangetroffen uit de middeleeuwen (500-1500) en nieuwe tijd (1500-nu). Daarbij kan gedacht worden aan houten en stenen sporen van huizen, water- en beerputten en sloten en/of grachten. “Het oudste wat er in een andere terp van Bolsward is gevonden is een keukenservies van zo’n tweeduizend jaar oud. Op zo’n vondst hopen we nu ook”, zegt Boonstra.

Als het werk buiten is afgerond, wordt ook binnen gekeken, in het stadhuis. Ook daar wordt in de grond gegraven en kijken archeologen mee of er nog sporen en vondsten veiliggesteld moeten worden. Belangstellenden kunnen vanaf een steiger een kijkje nemen bij de opgravingen. De verwachting is dat de werkzaamheden ten minste zes weken in beslag nemen.