Zeven salvo’s op het Schuttersveld

Sneek – Doelman Stefan Rijpkema van Waterpoort Boys zocht na afloop de douche op, maar dat had meer te maken met de warming-up dan met de wedstrijd. Daarin kreeg de goalie van de Snekers namelijk nauwelijks iets te doen, want zijn ploeg was veel te sterk voor Nagele en met de zeven salvo’s die gistermiddag op het Schuttersveld klonken, kwamen de gasten uit de Noordoostpolder uiteindelijk heel goed weg.

De ploeg die vorige week Sneek Wit Zwart ZM nog de stuipen op het lijf had gejaagd, kwam – en al helemaal toen de beste speler geblesseerd naar de kant moest – was namelijk op alle fronten de mindere van Waterpoort Boys. Toch zou de ploeg van trainer Janco Croes er nog bijna drie kwartier over doen, voordat het krachtsverschil ook in de score tot uitdrukking kwam. Daarvoor hadden de geel-blauwen slechts één van de vele mogelijkheden benut, Dat gebeurde in de 18de minuut, toen Jesse Frolich bij de tweede paal een voorzet van Ron Huitema binnen knikte.

Voor die treffer had Stefan Kroon na een combinatie met Richard Hamstra met een schuiver al voor de nodige dreiging gezorgd en had laatstgenoemde na een prima aanval en na voorbereidend werk van Huitema en Patrick Bles over geschoten. Ook na de openingstreffers zorgde de thuisclub voor veel onrust in de achterste lijn van Nagele, maar na een actie van Jesse Frolich bleven evenals bij een voorzet van Romano Pasveer en een combinatie tussen Kroon en Bles, de arme gevoelens op het ijskoude Schuttersveld uit. Dat zou echter snel veranderen, want nadat een krul van Marcel Hempenius nog te weinig curve meekreeg en nadat de doelman van Nagele uitgleed en Frolich een niet te missen kans liet liggen, omspeelde Patrick Bles de keeper van de gasten en was de 2-0 een feit.

Diezelfde speler probeerde het even later met een lobje, maar dat was net te ruim bemeten om de naam Bles voor de tweede keer in het notitieblokje neer te schrijven. Kort daarop moest de pen echter alsnog uit de binnenzak, toen Romano Pasveer met diepe bal Richard Hamstra wegstuurde en Bles in de 42ste minuut diens voorzet tegen de touwen werkte (3-0). Daarmee was de taai-taai echter nog niet op, want op slag van rust liet ook Frolich met een inzet in de korte hoek zijn tweede van de middag bijschrijven.

​Na rust zorgde een serie hoekschoppen met o.a. een kopbal van Jordi Heerings en een inzet van Ron Huitema voor de nodige onrust, terwijl na een mooie aanval over rechts Patrick Bles de derde treffer en daarmee het recht op de wedstrijdbal wegens vermeend buitenspel door de neus werd geboord. Nadat Nagele in de 56ste minuut een speldenprikje had uitgedeeld, leidde een dubbel Rittberger van Frolich tot niets, waarna vanwege een blessure de diensttijd van Bles erop zat.

​Zijn vervanger Mohammed Hasan Arsandar stond nog maar koud binnen de lijnen, toen hij een voorzet van Stefan Kroon binnen kopte en daarmee op stijlvolle wijze de 5-0 op het scorebord bracht. Het halve dozijn leek toen een kwestie van tijd, maar Jesse Frolich produceerde na een combinatie met Andy de Vries en Stefan Kroon niet meer dan een rollertje, terwijl bij een inzet van Richard Hamstra net de juiste richting ontbrak. Die stond even later aan de basis van de volgende aanval, waarbij werd de inzet van Frolich – na een overstapje van Ron Huitema – uiteindelijk werd geblokt. Kort daarop grabbelde de doelman van Nagele bij een poging van Romano Pasveer, maar bleef treffer nummer zes andermaal uit.

Vijf minuten daarna was het echter wel raak, toen de bal na een lichte duwfout op Mohammed Hasan Arsandar op de stip verdween en Tim van der Werf de gemakkelijk gegeven strafschop verzilverde. Minuten later leek bij een vrijwel identieke situatie een elf meter meer in de rede te liggen, maar nu liet de overigens voortreffelijk leidende arbiter de straf achterwege. Dat laatste gold niet voor treffer nummer zeven, want in de 81ste minuut rondde invaller Narek Harutyuenyan een steekpass zeer beheerst af.

Drie minuten later kreeg Nagele de eerste en enige corner van de wedstrijd en die bleef zonder gevolgen. Die bleven ook uit, toen Arsandar de bal aan de andere kant na een combinatie tussen Romano Pasveer en Rowan Planting net naast werkte en toent hij bij een voorzet van Richard Hamstra weliswaar wel hoog boven zijn tegenstander uitsprong, maar uiteindelijk de bal niet tussen de palen kreeg. Dat laatste lukte in de slotminuten ook Stefan Kroon niet, want de vrije trap van de verder sterk spelende vleugelverdediger kwam in aanmerking voor de prijs “mispeer van de maand”. Derhalve bleef het bij 7-0 en hoewel die uitslag niets aan duidelijkheid te wensen overlaat, hadden die zeven salvo’s gelet op de mogelijkheden, er ook gemakkelijk meer dan tien kunnen zijn.

Waterpoort Boys – Nagele 7-0 (4-0)

Doelpunten: 1-0 Jesse Frolich (18.), 2-0 Patrick Bles (39.), 3-0 Bles (42.), 4-0 Frolich (45.), 5-0 Mohammed Hasan Arsandar (60.), 6-0 Tim van der Werf (70.-pen.), 7-0 Narek Harytyuenyan (81.)

Scheidsrechter: C, Marijn

Gele kaart: Mohammed Hasan Arsandar (Waterpoort Boys)

​Opstelling Waterpoort Boys: Stefan Rijpkema, Marcel Hempenius (74. Rowan Planting), Jordi Heerings, Tim van der Werf, Stefan Kroon, Andy de Vries, Ron Huitema, Patrick Bles (59, Mohammed Hasan Arsandar), Romano Pasveer, Jesse Frolich (70. Mohammed Hasan Arsandar) en Richard Hamstra

Bron: http://pengel.weebly.com

Foto: Ettie van der Meulen-Vermaning