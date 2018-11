Zakelijke overwinning Neptunia’24

Groningen – De waterpoloheren van Neptunia’24 hebben afgelopen zaterdag een zakelijke overwinning geboekt op De Walvisch. Tegen de Groningse studenten ging het zeker niet van harte maar stond vanaf het begin wel vast wie de beste papieren had. De Snekers zegevierden met 5-8.

De ploeg van speler/coach Arjen van Leeningen trad aan zonder hun topscorer en dus moest er het een en ander aangepast worden op het aanvalsspel. Dat dit nog een lastige onderneming was bleek na de stand van 0-1 aan het einde van de eerste periode. Neptunia grossierde in het missen van kansen en daar waren met name het aluminium en de Groningse doelman debet aan.

In het verloop van de wedstrijd kreeg Neptunia wat meer grip maar in de beruchte derde periode kwam De Walvisch gevaarlijk terug. Toen de rust in de ploeg terugkeerde speelden de Snekers de wedstrijd rustig uit.

Komende zaterdag is de absolute kraker in de derde klasse in Sneek te bewonderen. De heren nemen het dan op tegen titelkandidaat ESTA uit Emmen. De aanvang is om 19:30 en de toegang is gratis.

Doelpunten Neptunia’24: Arjen van Leeningen, Burak Caglar, Rick Lunter en Sander van der Molen (allen 2x)