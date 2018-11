VC Sneek wint na sterke laatste sets in Apeldoorn

Apeldoorn – VC Sneek heeft zaterdagavond een overwinning behaald op Dros/Alterno. In Apeldoorn werd het 3-1 voor de Snekers. Dros/Alterno maakte het de Snekers twee sets knap lastig, maar nadat Sneek een tandje bijzette, waren ze duidelijk beter. Ze wonnen de wedstrijd uiteindelijk met 26-24, 22-25, 25-13 en 25-11.

In de eerste set waren beide teams aan elkaar gewaagd, maar wist Sneek een klein gaatje te slaan om de set te pakken in 26-24. Ook in de tweede set waren beide ploegen even sterk, maar deze keer sloeg Dros/Alterno toe op 22-22 om de set te winnen: 25-22.

Sneek zet tandje bij

De ploeg van trainer Paul Oosterhof zette in de derde set een tandje bij. Sneek wist snel een gat te slaan van zes punten. Deze voorsprong gaven ze niet meer uit handen en maakten het verschil zelfs nog groter. De set werd met 25-13 gewonnen.

De vierde set was een herhaling van de derde set. Het verschil tussen de beide teams was groot en Dros/Alterno was niet meer in staat mee te gaan met het tempo van de dames uit Sneek. Met een nog groter verschil dan in de derde set pakte VC Sneek de vierde set met een score van 25-11.

Goede vorm

Door de winst klimt VC Sneek in de eredivisie naar de derde plaats. De volleybalsters hebben een uitstekende vorm te pakken door in de afgelopen zeven wedstrijden maar liefst zes wedstrijden te winnen.

