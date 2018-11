Teleurstellend verlies ONS Sneek

Sneek – Nadat Ale de Boer ONS Sneek al vroeg op voorsprong zette, namen de bezoekers uit Veenendaal het initiatief over om uiteindelijk via treffers van Joshua Patrick en Roy Bakkenes met de volle buit uit Sneek te vertrekken. Daarmee kreeg de middag voor de ploeg van trainer Paul Raveneau een teleurstellend einde, vooral ook omdat de Snekers voor rust een aantal goede mogelijkheden onbenut lieten.

Raveneau bestreed DOVO met een vier drie drie-opstelling en had in de basis een plek ingeruimd voor Michael Lanting, terwijl spits Yumé Ramos op de bank begon. Vanaf die plek zag de aanvalsleider, dat ONS slordig begon en dat de eerste mogelijkheden voor de bezoekers waren. Zo leed Curty Gonzales al in minuut één balverlies waarna Roy Bakkenes oog in oog met doelman Barry Ditewig voorlangs schoot. En even later leidde een matige pass van Martijn Barto een counter van de gasten in, die dankzij een prima ingreep van. Nick Kuipers zonder kleerscheuren afliep.

Ondanks die oneffenheden zou de start voor de Snekers toch een aangenaam karakter krijgen, want in de 8ste minuut zette Michael Lanting met een prima pass aanvoerder Ale De Boer aan het werk en die liet vervolgens met een droge schuiver doelman Rodney Ubbergen geen kans (1-0). Niet veel later kreeg de thuisclub via Serge Fatima een uitgelezen mogelijkheid om de marge te verdubbelen, toen doelman Ubbergen na een kopbal van diezelfde Fatima de bal loste. De centrale verdediger trof echter van dichtbij het aluminium. Die situatie ontstond overigens na een vrije trap van Nick Kuipers en die werd met iets meer dan een half uur op de klok afgetroefd door Bakkenes. Die gaf de bal vervolgens vanaf rechts hard en laag voor, waarna Joshua Patrick voor zijn man kroop en de bal langs de kansloze Ditewig schoot (1-1).



Ditewig stond kort daarop opnieuw in de spotlights, toen Mitchill de Zwart met een steekpassje Kesley de Haag in stelling bracht. De doelverdediger voorkwam met een prima save, dat ONS de catacomben met een achterstand moest opzoeken. Dat laatste bleef op slag van rust ook DOVO bespaard, toen de bal na een voorzet van Nick Kuipers en na een scrimmage opeens voor de voeten van Ale de Boer kwam en de routinier de bal een half metertje naast schoof.

Diezelfde afstand zat kort na rust tussen de bal en de voet van Kesley den Haag, toen hij met een omhaal probeerde om een voorzet op artistieke wijze achter Ditewig te werken. De aanvaller miste het gespikkelde monster echter ruim maar kon even later toch de handen in de lucht steken. Joshua Patrick brak op rechts door en gaf de bal breed op Roy Bakkenes, die vervolgens met links droog uithaalde en Ditewig voor de tweede keer passeerde.



Die voorsprong viel op dat moment overigens niet onverdiend te noemen, want DOVO speelde zeker in het begin van het tweede bedrijf beter en scherper dan ONS. Niettemin kregen de Snekers in het vervolg van de tweede helft mogelijkheden om de achterstand weg te werken. Zo draaide Ale de Boer op de rand van de zestien bij zijn tegenstander weg, waarna hij de mee opgekomen Klaas de Vries vrij voor Ubbergen zette. De geplaatste bal van de linksback was echter net niet geplaatst genoeg om de DOVO-goalie te verschalken en dat lukte aan het einde van de wedstrijd ook Jan Dommerholt niet, toen hij de bal vanaf rechts diagonaal inschoot. Die actie leverde niet meer dan een corner op en dat was even daarvoor uiteindelijk ook het eindresultaat van een snelle tegenaanval van de ploeg uit Veenendaal, waarbij Bakkenes de bal op links meegaf aan invaller Lars Middelwijk.

Derhalve bleef het bij 1-2 en die nipte nederlaag was zoals hiervoor al werd vermeld, vanuit Sneker perspectief toch een teleurstelling, zeker als men bedenkt dat ONS met name in de eerste helft naliet om de voorsprong naar een meer comfortabele uit te bouwen.

ONS Sneek – DOVO 1-2 (1-1)

Doelpunten: 1-0 Ale de Boer (8.), 1-1 Joshua Patrick (36.), 1-2 Roy Bakkenes (55.)

​Scheidsrechter: M.A. Roeleveld

Gele kaart: Serge Fatima (ONS Sneek), Nassir Maachi, Roy Bakkenes, Marley Berkvens (DOVO)

​Opstelling ONS Sneek: Barry Ditewig, Denzel Prijor, Serge Fatima, Nick Kuipers, Michael Lanting, Nick Burger (53. Samir Merraki), Ale de Boer, Klaas de Vries, Jelle Jan de Graaf (83. Jan Dommerholt), Martijn Barto, Curty Gonzalez (64. Yume Ramos)

Opstelling DOVO: Rodney Ubbergen, Enrico Patrick, Don Nandel Wormgoor, Yannick Zeeman, Mitchill de Zwart, Kesley den Haag, Simon van Zeelst, Marley Berkvens, Roy Bakkenes, Joshua Patrick, Nassir Maachi (67. Lars Middelwijk)

Bron: http://pengel.weebly.com

Foto’s: Henk van der Veer