Sneek Wit Zwart ZM walst over Sleat heen

Sleat – Het laatste half uur was het kruit was op ‘t Krûdfjild wel verschoten en had dat deel van de wedstrijd tussen Sleat en Sneek Wit Zwart ZM net zo goed schriftelijk kunnen worden afgedaan. Daarvoor walste ZET EM echter over de tegenstander heen en was de inkt bij wijze van spreken bij lange na niet toereikend om alle details van de Sneker dadendrang volledig in kaart te brengen.

Bij die dadendrang ontbraken aan Sneker zijde Age Hains Boersma en Thijs Goes, terwijl de 47-jarige Marten van der Kamp (!) onder de lat opnieuw de plek van Jelmer Popma innam. Van der Kamp was na een dik kwartier ook zo’n beetje de eerste die deze middag in actie moest komen, toen hij na een hoekschop van de thuisclub de eerste grote kans van de wedstrijd onschadelijk maakte. Niet veel later kregen ook de Snekers de eerste mogelijkheid, maar de kopbal van Tim Posthuma verdween naast de vijandelijke veste.

​Die kwam vervolgens hevig onder vuur te liggen en in een tijdsbestek van iets meer dan een kwartier haalde de formatie van trainer Niels Boot de buit binnen. Eerst zorgde Geart Hiemstra na een fraaie dribbel met een op het oog houdbaar schot voor de openingstreffer, waarna de doelman van Sleat er bij een bal van Rinke Hiemstra opnieuw niet goed uitzag. De goalie had echter het geluk aan zijn zijde, dat de door zijn handen glippende bal uiteindelijk nog de paal tegenkwam. Het betekende echter slechts uitstel van executie, want nog geen minuut later werkte Patrick Veenstra uit een voorzet van Justin Rienks alsnog de 0-2 tegen de touwen.

Vervolgens verscheen ook de naam van topscorer Tim Posthuma op Teletekst, toen hij uit een hoekschop van Geart Hiemstra bij de tweede paal de 0-3 binnen kopte. Nog geen twee minuten later strafte Patrick Veenstra met zijn tweede van de middag geklungel in de Sleat-defensie af en vier minuten voor de thee zette dezelfde speler na een slim tikje van Posthuma de ruststand op het scorebord. Die stand had er voor de thuisclub overigens iets dragelijker kunnen uitzien, maar Van der Kamp hield op slag van rust na een tekort balletje van Patrick Altenburg de nul overeind. Na de wisseling van speelhelft verzandde een actie van Jesse Lee Staalsmid in eerste instantie, maar bij de herkansing liet hij met een harde uithaal de doelman van Sleat alsnog voor de zesde keer vissen. Nog geen twee minuten later kon de sluitpost van de thuisclub opnieuw het visgerei uit de kast halen, toen Rinke Hiemstra vanaf een meter of twintig de bal in de verre hoek deponeerde en daarmee treffer nummer zeven op scorebord liet verschijnen.

Hoewel de doelman van Sleat daarna bij een vrije trap van Geart Hiemstra nog een keer vol aan de bak moest en zijn collega aan de andere kant met een reflex de bal uit de bovenhoek plukte, had de rest van de wedstrijd zoals hiervoor al werd vermeld, net zo goed schriftelijk afgedaan kunnen worden. Sneek Wit Zwart ZM geloofde het wel, terwijl het geloof bij Sleat al lang en breed met de ondergaande zon achter de einder was verdwenen.

Het geloof in de titel staat bij de Snekers daarentegen nog recht overeind, want door deze overwinning blijft Sneek Wit Zwart ZM, dat komende dinsdag voor de beker Read Swart ontvangt en dat komende zaterdag op eigen terrein de streekderby tegen TOP ’63 afwerkt, in het spoor van koploper Waterpoort Boys.

Sleat – Sneek Wit Zwart ZM 0-7 (0-4)

Doelpunten: 0-1 Geart Hiemstra (23.), Patrick Veenstra (31.), 0-3 Tim Posthuma (34.), 0-4 Veenstra (37.), 0-5 Veenstra (41), 0-6 Jesse Lee Staalsmid (54.), 0-7 Rinke Hiemstra (57.)

​Scheidsrechter: O. Al Alawi

Gele kaart:

​Opstelling Sneek Wit Zwart ZM: Marten van der Kamp, Jesse Lee Staalsmid, Joey Westerhof (75. Jesper Zijlstra), Brend Popma, Justin Rienks, Daniël Bennik, Geart Hiemstra, Patrick Altenburg, Rinke Hiemstra, Tim Posthuma (75. Aron Doevendans) en Patrick Veenstra​

Bron: http://pengel.weebly.com

Foto’s: Nico Altenburg