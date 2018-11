Sneek Wit Zwart neemt lastige hobbel

Winschoten – Na de verrassende winst van de eerste periodetitel heeft Sneek Wit Zwart in Winschoten ook de vooraf als lastig bestempelde confrontatie met WVV gewonnen. De ploeg van trainer Germ de Jong die komende woensdag in de tweede ronde van de districtsbeker noord Zeerobben ontvangt, won dankzij treffers van Tarik Bourakba, Kevin Huitema en Joram Smits met 3-1 van de nummer vijf van de ranglijst.

Bij die winst kregen de Snekers al redelijk snel hulp van de thuisclub, toen doelman Serkan Akbas bij een hoge hoekschop in de fout ging en Tarik Bourakba zijn naam tot ieders verbazing op het scorebord zag verschijnen. Na die ietwat fortuinlijke voorsprong kreeg Sneek Wit Zwart in kort tijdsbestek nog een paar mogelijkheden, toen de bal na een vrije trap vanuit de muur voor de voeten van Kees Noordmans kwam. De middenvelder produceerde echter een afzwaaier, waarna de goalie van WVV bij een schot van Gerben Visser aantoonde wel degelijk over kwaliteiten te beschikken. Die doelman kon even later opgelucht adem halen, toen Calvin Molenkamp vanuit de kluts de 1-1 liet noteren en daarmee zijn fout wegpoetste. Na iets meer dan twintig minuten mocht ook zijn collega aan de andere kant een zucht slaken, toen de bal vanuit een voorzet op de lat werd gekopt.

Na een klein half uur speelde Han Miedema de bal terug, waarna doelman Klaas Boersma de bal opraapte en WVV een indirecte vrije trap kreeg. Daaruit leek de 2-1 te ontstaan, maar Boersma haalde de bal nog net voor de doellijn weg en zag een minuut of zes later, dat Kevin Huitema na een balverovering op het middenveld vrij via Akbas werd gezet en beheerst de 1-2 liet noteren. Vervolgens kreeg Sneek Wit Zwart in de slotminuten van het eerste bedrijf via Harvey de Boer nog een paar halve kansjes om de marge te vergroten, maar bij de eerste kwam de middenvelder net tekort en bij de tweede was de bal uiteindelijk een gemakkelijke prooi voor de Winschoter doelman.

​Na de thee kwam de met geel bestraft Gustavo van der Veen niet terug. Hij werd vervangen door Ruben Ybema die na een minuut of zeven getuige was van een mooie Sneker aanval. Die aanval begon met een prima voorzet van Bourakba, waarna De Boer de weggewerkte bal ineens op de slof nam. Helaas verdween die volley naast en datzelfde lot was even later een schot van Kevin Huitema beschoren. Een minuutje later was het na een hoekschop prijsschieten, maar zowel Bourakba als invaller Ybema misten de roos.

De thuisclub kwam in die fase niet verder dan een vuurpijl, waarbij de lanceerstandaard in ieder geval niet deugdelijk was. Die was vier minuten later aan de andere kant van betere kwaliteit, toen de net ingevallen Jorn Wester een diepe bal doorkookte op Joram Smits en die vanuit een moeilijke hoek voor 1-3 zorgde. Daarmee was de wedstrijd beslist en kwam er meteen een einde aan de aspiraties van WVV. In de resterende speeltijd kwam de overwinning van Sneek Wit Zwart die over het geheel genomen dik verdiend was, dan ook niet meer in het geding.

WVV – Sneek Wit Zwart 1-3 (1-2)

​Doelpunten: 0-1 Tarik Bourakba (4.), 1-1 Calvin Molenkamp (15.), 1-2 Kevin Huitema (35.), 1-3 Joram Smits (78.)

Scheidsrechter: H. Migchelbrink

Gele kaart: Gustavo van der Veen (Sneek Wit Zwart)

Opstelling Sneek Wit Zwart: Klaas Boersma, Josha Ottens, Han Miedema, Gustavo van der Veen (45. Ruben Ybema), Alwin Velds, Harvey de Boer, Kees Noordmans, Kevin Huitema, Tarik Bourakba, Joram Smits (88. Joey Huitema) en Gerben Visser (77. Jorn Wester).

Bron: http://pengel.weebly.com

Foto: v.v. Sneek Wit Zwart