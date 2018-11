Sinterklaas heeft paard ingeruild voor duofiets

Folsgeare – Sinterklaas brengt een bezoek aan alle kinderen en zo arriveerde hij zaterdagmiddag in Folsgeare met twee van zijn Zwarte Pieten. Hij deed dat op een wel heel bijzondere manier en wel op de duofiets.

Sinterklaas vertelde dat hij dat deed uit solidariteit met de kinderen van Folsgeare die sinds het begin van dit schooljaar iedere dag naar Nijlân fietsen om daar naar school te gaan. Dit gebeurt, omdat de school van Folsgeare vanaf dit schooljaar is gesloten!. Na een rondje door het dorp, was er nog een gezellig samenzijn in het dorpshuis Yn’e Lijte in Folsgeare.