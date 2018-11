Nyck de Vries vijfde in seizoensafsluiter, vierde in eindklassement

Abu Dhabi – Autocoureur Nyck de Vries uit Uitwellingerga is zondagochtend in de laatste Formule 2-race van het seizoen als vijfde geëindigd. De overwinning in de Verenigde Arabische Emiraten ging naar Antonio Fuoco. In het klassement blijft De Vries op de vierde plaats staan.

Nyck de Vries had nog derde kunnen worden in het eindklassement, maar dan had zondag alles mee moeten zitten. Dat was niet het geval. De start van de Fries was nog goed, maar al in de eerste werd hij door z’n directe concurrent Lando Norris ingehaald. Later moest De Vries ook nog een plaats afstaan aan George Russell, die zaterdag de titel in de Formule 2 had gepakt.

Het was het tweede seizoen van Nyck de Vries in de Formule 2 en zijn eerste voor het team Prema. De Vries won dit jaar drie van de 24 races.

Bron: www.omropfryslan.nl

Foto: www.orange-pictures.nl