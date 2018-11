LSC 1890 schokt Schokker c.s.

Jubbega – LSC 1890 heeft vanmiddag de topper in twee K in zijn voordeel beslist. Nadat cultheld Oebele Schokker Jubbega met een prachtig doelpunt in de tweede helft op voorsprong zette, kantelde LSC 1890 in de slotfase in een tijdsbestek van nog geen vijf minuten via treffers van Rodi de Boer en Daan Daniëls de wedstrijd en die ommekeer zorgde voor een schok bij Schokker c.s.

De eerste helft op ‘t Heidefjild was er weliswaar één zonder krenten, maar was alles behalve een vervelend deel. Beide ploegen maakten er een aantrekkelijke wedstrijd van en beide kregen ook een paar kansjes. Zowel de defensie van de thuisclub als die van LSC 1890 hield het echter tot de thee droog, al was de van een schorsing teruggekeerde Marco Ahmed op slag van rust met een kopbal heel dicht bij de openingstreffer.

Ook na pauze kwam het publiek volop aan zijn trekken en kreeg het bovendien een aantal krenten voorgeschoteld. De eerste werd opgediend door oud Cambuur-speler Oebele Schokker, die na een klein kwartier met de hem bekende sleep bij zijn tegenstander wegdraaide om vervolgens met links doelman Jesse van Sermondt kansloos te laten (1-0).

Met nog een minuut of twintig op de klok kreeg de thuisclub een hoekschop en uitgerekend uit die corner bezorgde LSC 1890 met een aanval over veel schijven de bal bij Rodi de Boer, die van dichtbij de Snekers weer naast Jubbega bracht. Die gelijkmaker was voor de thuisclub een lelijke streep door de rekening en die streep zou een paar minuten later nog dikker worden. Met nog zo’n zes reguliere minuten op de klok kreeg LSC 1890 een overigens door Jubbega fel betwiste corner. Bij die hoekschop viel de bal voor de voeten van Daan Daniëls die nog geen seconde later de 1-2 tegen de touwen werkte.

Daarmee was de ommekeer compleet. De ploeg van trainer Inne Schotanus probeerde die daarna nog wel ongedaan te maken, maar kwam niet veel verder dan een hoekschop. Bij die corner toog Jubbega met man en macht naar voren, maar in tegenstelling tot de hoekschop van LSC !890 viel de bal bij deze laatste mogelijkheid niet gelukkig voor een Jobbegeaster voet. Derhalve bleef het bij 1-2 en daarmee werd niet alleen de aanval van de promovendus op de koppositie afgeslagen, maar daarmee zorgde LSC 1890 zoals hiervoor al werd vermeld, ook voor een schok bij Schokker c.s.

Jubbega – LSC 1890 1-2 (0-0)

Doelpunten: 1-0 Oebele Schokker (59.) 1-1 Rodi de Boer (81.), 1-2 Daan Daniëls (84.)

Scheidsrechter: H.M. Gerbrandy

Gele kaart:

Opstelling LSC 1890: Jesse van Sermondt, Steven van der Zee Marco Ahmed, René Cnossen, Ramon Valling (Bradley Steensma),, Floris Bok, Rodi de Boer, Patrick Zijda, Marco da Silva, Daan Daniëls en Lars Bos (Jari Boorsma)

Bron: http://pengel.weebly.com

Foto: s.v.c. LSC 1890