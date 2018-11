Lachgasballonnen in Sneker horeca

Sneek – SP SWF ziet dat er ook in de Sneker horeca lachgasballonnen zijn opgedoken en maakt zich zorgen om de gebruikers.

Het effect van veelvuldig gebruik van lachgas op langere termijn is nog niet bekend en daarom wil de SP graag duidelijkheid over het gebruik hiervan. Op welke manier wordt er toezicht gehouden op over gebruik en in de gaten gehouden of mensen niet “out” gaan.

SP organisatiesecretaris Ymelda Pronk: “Ik maak mij zorgen om het gebruik van lachgas onder de jeugd van Sneek. Waar is het onderzoek naar schadelijke gevolgen?

Zolang dit niet bekend is, willen wij een verbod op het gebruik van lachgasballonnen in de Sneker horeca!”

De SP gaat onderzoek doen naar het gebruik van lachgasballonnen in de horeca van Sneek.

Maakt u zich ook zorgen, of heeft u informatie, mail dan naar sudwest-fryslan@sp.nl

Foto: ANP