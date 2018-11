Jildert de Boer schiet Nijland langs Joure

Nijland – Het hechte collectief van VV Nijland deed zaterdag uitstekende zaken door het bovenin meedraaiende SC Joure met 2-1 te verslaan. Jildert de Boer forceerde de beslissing met een harde en geplaatste schuiver.

Na een serie van 7 wedstrijden zonder overwinning stond afgelopen zaterdag het thuisduel tegen het sterke SC Joure op het programma. De Jousters waren bezig met een uitstekende serie, met 5 overwinningen op rij. De 2-1 einduitslag mocht dan ook verassend worden genoemd.

Zonder de geschorste Eelke van der Wal kwamen de Nijlanders uistekend voor de dag. De aanvoerder werd prima vervangen door zijn broertje Arjan. Ook de 10 andere spelers maakten een uitstekende indruk. De thuisploeg opereerde als een hecht collectief, stond goed en gaf in de eerste helft geen kans weg. SC Joure had dan wel het initiatief, telkens ontbrak het bij de groenwitte formatie van trainer De Jong aan een goede eindpass. Bovendien stond de alert keepende Peter van Dalfsen steeds goed opgesteld om de steekpasses en diepe ballen te onderscheppen.

Nijland werd in de eerste helft een paar keer gevaarlijk. Een paar minuten voor rust kwam de thuisploeg op 1-0. Na een vlotte aanval over de linkerkant leek Jarin de Jong uit de rebound te scoren. Zijn geplaatste kopbal ging richting de bovenhoek, maar werd in een reflex op onreglementaire wijze uit de kruising gewerkt door Johannes Agricola. De Jouster ging met twee handen naar de bal. en ‘volleybalde’ de bal over het doel. De uit Emmen afkomstige scheidsrechter Boers legde de bal op de stip en stuurde Agricola met rood van het veld. Gelegenheidsaanvoerder Bouke Poelsma benutte het buitenkansje vervolgens op gedecideerde wijze door de bal hard en geplaatst tegen de touwen te schieten. Voor Jarin was het sneu dat zijn zekere doelpunt er niet kwam, maar voor Nijland was de uitgangspositie plots een stuk rooskleuriger.

Na deze welkome 1-0 kreeg Nijland voor rust nog een prima mogelijkheid om de score op te voeren. De sterk spelende Fokke Jan Kooistra leverde een prima voorzet af bij de eerste paal. Jarin de Jong dook daar goed op, kopte de bal richting de goal, maar vond de keeper op zijn weg.

In de tweede helft ging SC Joure met 10 man op zoek naar de gelijkmaker. In de 50ste minuut kreeg Nico Pieter Bonnema een kans op 2-0. Rechts voorin nam hij de bal goed mee, maar zag hij zijn schuiver gepareerd worden door de jeugdige Jouster doelman. Even daarna leek Bonnema van dichtbij de marge voor de thuisploeg te vergroten. Zijn schot miste kracht en de keeper kon de bal simpel vangen. Na een klein uurtje spelen had Jarin de Jong de 2-0 op zijn schoen. Nadat Bonnema voorbij zijn directe tegenstander snelde en een panklare voorzet afleverde, mikte De Jong op een paar meter afstand van de lege goal te hoog.

Even later kwamen de Jousters eigenlijk uit het niets op 1-1. De sterk spelende Jakob Lubbers – die de aanvoerdersband had overgenomen van de geblesseerd uitgevallen Sjouke Terpstra – nam de bal goed aan en schoof het speeltuig listig langs zijn directe tegenstander Mente de Boer en de kansloze Peter van Dalfsen. Na het missen van een kopkans uit een corner was dit pas de tweede kans voor de Jousters.

Met een mannetje minder probeerde SC Joure door te drukken. Zonder succes. In de omschakeling werd VV Nijland wel meerdere keren gevaarlijk. Met een prachtige actie omspeelde Sjoerd Tjalsma enkele tegenstanders, waarna hij de bal afleverde bij Jildert de Boer. Diens steekpass werd helaas niet goed aangenomen door Bonnema. Even later was het wel raak. Na goed doorzetten van Pier Gerbrandy kwam de bal in de 80ste minuut voor de voeten van Jildert de Boer. De Blauhúster nam de bal goed mee en kroonde zich enkele seconden later tot matchwinner. Met een harde en geplaatste schuiver van een metertje of 20 maakte hij het verschil: 2-1. Tijdens het slotoffensief werden de bezoekers niet meer gevaarlijk.

Het was een mooie teamprestatie van de hardwerkende en gedisciplineerd spelende Nijlanders, die de overwinning op basis van het aantal gecreëerde kansen ook zeker verdienden. Met de driepunter op zak steeg de equipe van trainer Lykle Bleekveld op de ranglijst en kwam het op gelijke hoogte met Wykels Hallum, SC Veenwouden en Tonego. Volgende week staat de uitwedstrijd tegen Tonego op het programma.