Ieder nadeel heb zijn voordeel

Sneek – Vorige week begonnen de weken van de waarheid met wedstrijden tegen tegenstanders, waartegen Black Boys normaliter de punten moet halen. Dat begin was met een zwaarbevochten gelijkspel tegen FC Harlingen nog wat aarzelend, maar deze zondag voegden de “All Blacks” daar een mooie zege aan toe. Die overwinning was overigens even zwaar bevochten, want Black Boys speelde heel lang in ondertal.

Die situatie was misschien wel een voordeel voor de Zwartjes, want daarmee werd tegenstander De Wâlden min of meer uit zijn comfortzone gehaald. De opponent uit Damwoude moest nu zelf het spel maken en daarin is men toch minder bedreven dan in het reageren op en profiteren van fouten van de tegenstander. Eigenlijk bracht Chris Stoelwinder met zijn rode kaart Black Boys in een situatie, waarbij om maar eens een oude voetbalwijsheid uit de kast te halen, een nadeel opeens een voordeel wordt.

Daardoor nam niet alleen de onverzettelijkheid toe, maar kreeg men eigenlijk ook meer troeven in handen. Na een kwartier in de tweede helft legde middenvelder Harry Terpstra daarvan één en naar later bleek de belangrijkste op tafel. Met die treffer moest De Wâlden nog meer en meer dan het lief is, naar voren spelen en daarmee had de ploeg van trainer Wim Huizing zoals hiervoor al werd vermeld, moeite. Die speelwijze leverde dan ook niets op, zulks in tegenstelling tot die van trainer Lars Niemarkt die zelf nog voor Dennis Kempen binnen de lijnen kwam en die later nog de hulp van jeugdspeler Giovanni Bleeker inriep. Die speelwijze van Niemarkt c.s. was uiteindelijk namelijk goed voor de volle buit.

Met die volle buit kwam Black Boys in punten gelijk met De Wâlden en naderde men de veilige negende plek tot op twee punten. Komende zondag gaat de hoofdmacht op bezoek bij Warga en dat is een opponent die zich momenteel op het scheidvlak bevindt van het linker- en rechterrijtje en dus op de grens van de ploegen, waartegen Black Boys normaliter de punten moeten halen. Wie weet, weet het keurkorps dan opnieuw het beste in zichzelf naar boven te halen en krijgt de voorzichtige opmars dan een minder voorzichtig vervolg.