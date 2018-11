ESBC Menhir wint in Lemmer

Lemmer – De basketballers van ESBC Menhir speelden zaterdag in Lemmer tegen middenmoter Quintas. Ondanks de personele problemen aan de kant van de Snekers kwam de zege geen moment in gevaar: 58-64.

Bij Menhir ontbrak Sybo van der Bijl. Bovendien is speler-coach Arnold van der Meulen al maanden niet fit. Tenslotte ging center Ali Carti in de eerste minuut al door zijn rug en moest de strijd staken. Gelukkig was Mats Haven er wel bij. Hij was een dag eerder vader geworden maar vond toch de tijd om mee te spelen. Hij zou topscorer worden met 31 punten. Zijn broer Niels Haven droeg met zestien punten ook zijn steentje bij.

Menhir startte bijzonder goed en liep uit naar 4-21. Daarna kwam Quintas een aantal keren dichterbij, maar telkens als het spannend dreigde te worden vond Menhir toch een gat in de Lemster verdediging. De thuisploeg leek geen moment in een goede afloop te geloven en gaf te weinig druk om het de koploper echt lastig te maken.

Aanstaande vrijdag speelt Menhir in de Sneker Sporthal tegen Pink Stars uit Groningen. De wedstrijd begint om 20.45u.