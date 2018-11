“De gemeentereiniging heeft je pui aan gort gereden”, aldus Sinterklaas

Sneek – Het is zaterdagavond. Na een lange werkdag werd de sigarenboer uit Sneek, oftewel Sjoerd Hettinga, gebeld door Sinterklaas. Al dichtend deelde de Sint mee dat de pui van de sigarenboer door de gemeentereiniging aan gort is gereden.

“De gemeentereiniging heeft je pui aan gort gereden,

Dit kon door de Sint niet worden vermeden!

Het leed is al geleden!

Gelukkig was de Sint paraat,

Want de sigarenboer had het even te kwaad.

Zwarte Piet wilde de sigarenboer troosten met wat bier…

En niet 1 en ook niet vier!”

Vanochtend is Sjoerd nog even gaan kijken hoe de pui erbij stond. “Een trieste aanblik, maar bedankt voor de steun Sinterklaas en Zwarte Piet!”, aldus Sjoerd Hettinga.

Bron: Facebook Sjoerd Hettinga