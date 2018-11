Wandeltocht met Sint en Pieten door het centrum van Sneek

Sneek – Vandaag was de bekende wandeltocht met Sinterklaas en zijn Zwarte Pieten door het centrum van Sneek. Het was behoorlijk druk in de stad, maar de Sint en Pieten namen uitgebreid de tijd om alle kinderen een hand te geven, met ze op de foto te gaan en ze vervolgens een hand vol pepernoten te geven.

Om 14:00 uur vertrok Sinterklaas, weliswaar zonder zijn schimmel, vanaf het gemeentehuis om alle kinderen uit Sneek een hand te geven. Met muziek van de Putkapel was het een groot feest voor jong en oud.