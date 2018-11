Stemmen Friese top 100 begonnen: op wie brengt u een stem uit?

Sneek – Het stemmen voor de Friese top 100 is zaterdagmiddag van start gegaan. De aftrap werd gegeven in Sneek door de hoogste binnenkomer van vorig jaar: Wiebe Kaspers en de Greidebern. In het centrum van Sneek openden zij zingend de stembus. Ook Vangrail en Van Geeft’m treden op.

Stemhokjes en jukebox

Iedereen kan zondag op het Schaapmarktplein in Sneek terecht om zijn top 5 door te geven in de speciale stemhokjes. De opening is ook live te volgen op radio en televisie in het programma Sneon yn Fryslân.

Ook op andere locaties in de provincie zijn Friese top 100 stemhokjes te vinden. Uiteraard kan er ook online worden gestemd, via Frysketop100.nl en de Omrop-app. Alle stemmers maken kans op de Friese top 100 jukebox. De jukebox wordt op 31 december weggegeven.

Friese top 100

Al jaren zendt Omrop Fryslân op oudjaarsdag de Friese top 100 uit, voor veel Friezen het ideale programma om het jaar mee af te sluiten. Vorig jaar kwamen er opvallend veel nieuwe nummers de Friese top 100 binnen. Wie komt dit jaar als hoogste binnen en wordt Gurbe Douwstra met ‘Cliffs of Moher’ van de eerste plaats gestoten?

De Friese top 100 wordt op 31 december van 13:00 tot 00:00 uitgezonden op radio, televisie, Omropfryslan.nl en de Omrop-app.

Foto: Harm Rozenberg

Bron: www.omropfryslân.nl