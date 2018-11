Sneek – De huurwoningen van woningbouwvereniging Accolade aan de Molenkrite in Sneek zijn de afgelopen maanden behoorlijk gerenoveerd. De zolders zijn volledig geïsoleerd, er is een automatisch ventilatie systeem aangebracht in de woningen en er worden op dit moment zonnecollectoren op de daken aangebracht. De bewoners, die veelal op leeftijd zijn, hebben hierdoor al geruime tijd behoorlijk wat overlast van dit alles, maar als alles klaar is, ook weer voordeel van de renovatie.