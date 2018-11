Marijke Roskam en Henni van Asten lijsttrekkers PvdA Fryslân

Leeuwarden – Marijke Roskam en Henni van Asten zijn de beoogd lijsttrekkers van de PvdA voor de verkiezingen van Provinciale Staten en het Waterschap. De kandidaatstellingscommissie draagt deze vrouwen voor als lijsttrekkers.

Marijke Roskam is 36 jaar, woont in Cornwerd en is zelfstandig ondernemer. Door haar werk als dagvoorzitter op congressen van bedrijven en overheden heeft ze een brede dossierkennis, van economische onderwerpen tot aan maatschappelijke thema’s. Marijke is een nieuwkomer in de Friese Staten, maar bij de PvdA Fryslân een bekende. Vooral door haar actieve en enthousiaste rol bij het opstellen van het verkiezingsprogramma.

Marja van der Meer, voorzitter van de kandidaatstellingscommissie: “De commissie heeft Marijke op 1 gezet, omdat ze een vernieuwende en verfrissende kijk heeft op de Provincie, het programma van PvdA Fryslân met scherpte kan overdragen en met veel energie de verkiezingscampagne kan leiden.”

Marijke Roskam: “Mei in waarm read hert foar de mienskip wol ik alles dwaan om te wurkjen oan in provinsje dy’t klear is foar in nije tiid. De takomst is no.”

Henni van Asten is voorgedragen als lijsttrekker van de lijst voor het waterschap. Henni is 60 jaar, woont in Dokkum en is op dit moment fractievoorzitter van de PvdA in algemeen bestuur van Wetterskip Fryslân. De commissie heeft haar op 1 gezet, omdat ze in staat is het PvdA geluid goed te laten klinken in het waterschapsbestuur. Daarnaast is Henni een echte volksvertegenwoordiger die luistert en verbindt. Ze wil er weer vier jaar tegenaan, te beginnen met een enthousiaste campagne.

Henni van Asten:” De PvdA is rood en groen. Groen is het beleid dat goed is voor mens en natuur; voor onze kinderen en kleinkinderen. En rood omdat de sterkste schouders de zwaarste lasten moeten dragen”.

Zittende Statenleden Hetty Janssen, Edou Hamstra en Douwe Hoogland staan op plek 2 tot met 4 op de concept lijst voor de staten. Op plek 5 staat nieuwkomer Lilianne van den Broek uit Hidaard. Bij het waterschap staan Henk Mulder, Annelies Stolp, Remco Admiraal en Rolf van Straten op plek 2 tot en met 5. Op de lijsten staan veel nieuwe namen en is zo een mooie mix tussen ervaring en vernieuwing.

De concept kandidatenlijsten zijn opgesteld door een onafhankelijke commissie. Op zaterdag 15 december a.s. worden de lijsten vastgesteld in de ledenvergadering van PvdA Gewest Fryslân.