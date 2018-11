Top en Twel – Sa’t op dizze foto goed te sjen is komt de iisbaan wer ûnder wetter te stean. Delgeande temperartueren wize der ek al op dat de winter kommendewei is. Hooplik krije wy genôch kjeld om werris moaie riderijen te hâlden. Hoe’t it komme sil dizze winter; wa’t it wit mei it sizze. Oan de iisclub sil it net lizze.

Bron: http://www.topentwelonline.nl