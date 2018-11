Een ‘Meet & Greet’ met de Sint in het Fries Scheepvaart Museum

Sneek – Op zondag 25 november is Sint Nicolaas te gast in het Fries Scheepvaart Museum. Hij voelt zich daar namelijk ontzettend thuis, want hij is niet alleen beschermheilige van kinderen, maar ook van zeelieden.

Alle kinderen kunnen in het museum van 13:00 – 16:00 uur bij Sinterklaas op bezoek. Hij ontvangt ieder gezin/kind in de mooie Zilverzaal van het museum. Verlanglijstjes en tekeningen mogen natuurlijk gewoon worden meegenomen, want daar wordt Sinterklaas bijzonder vrolijk van.

Na het bezoek aan Sinterklaas mogen de kinderen met de Pieten mee naar het knutsellokaal in het Kindermuseum. Daar wordt een stoomboot in elkaar geknutseld. Is de stoomboot helemaal klaar en mooi ‘gepimpt’, dan mag zij bij de open haard worden gezet. De volgende dag(en) kan de gevulde boot weer worden opgehaald.

Het programma is doorlopend en er zijn geen kosten aan verbonden. De bezoekers betalen alleen de gebruikelijke entree voor het museum. Leden van de Vereniging Fries Scheepvaart Museum, kinderen tot 5 jaar en museumjaarkaarthouders hebben gratis toegang.