Muziektalent van Kunstencentrum Atrium en Muziekschool Ritmyk presenteert zich in Koudum

Sneek – Dertien leerlingen van Kunstcentrum Atrium (gemeente Súdwest-Fryslân) en Muziekschool Ritmyk (gemeente Waadhoek) die opgaan voor hun D-examen geven op vrijdag 30 november een optreden in Koudum. Gedurende de avond treden leerlingen op met een keur van instrumenten: saxofoon, fluit, viool, trompet, hoorn en bugel. Het D-examen is het hoogste examen op een muziekschool. Het optreden in Muziekschool Koudum (Singel 1, 8723 EZ) begint om 19.30 uur.

De pupillen van Bert Liefers (hoorn), Jantsje Westra (saxofoon), Marten Miedema (trompet), Miriam Stoffelsma (saxofoon), Jeannette Valkema (fluit) en Anneke Volbeda (viool) hebben de afgelopen jaren een aanzienlijk curriculum doorlopen.

De presentatie van 30 november maakt deel uit van het D-traject, naast de instrumentale lessen en muziektheorie. Door het geven van een concert wennen de examenkandidaten aan het optreden op hoog niveau voor een publiek. Bert Liefers zal de D-examenkandidaten begeleiden op piano.

Programma

Saxofoon: Xandra Albada (Stavoren) The Only Answer (Jacob de Haan)

Saxofoon: Rikst Postma (Spannum) Aria (Eugene Bozza)

Hoorn: Riemer Durk Krol (Balk) Song of Farewell (Phillip Sparke)

Saxofoon: Annemare Wempe (Hommerts) Morceau Caracteristique (Hyacinthe Klose)

Saxofoon: Elyne Tjalsma (Sneek) Czardas (Vittorio Monti)

Bugel: Grady Slagman (Schettens) Vocalise no 7 (Frits Damrow)

Fluit: Fardau Heeringa (Sneek) Chopin Variaties (Rossini)

Viool: Alysha Goesten (Scharnegoutum) Romance in F (Beethoven)

Saxofoon: Pierke Reitsma (Schettens) Le Jardin du Museum (Jacob de Haan)

Saxofoon: Hilde Veninga (Witmarsum) Duo Concertante (Jean Baptiste Singelee) Rigt Klein Jan (Witmarsum)

Trompet: Willem Foekema (Woudsend) Espana (Vizzutti)

Saxofoon: Sanne Janzen (Sneek) Il Crociato In Egitto (Giacomo Meyerbeer)

Op de foto: Riemer Durk (D-examenkandidaat hoorn) met docent Bert Liefers.