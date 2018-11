Kunstbende Friesland organiseert workshops in Heerenveen, Drachten en Leeuwarden

Sneek – In de aanloop naar de regionale voorronde van Kunstbende op 24 maart 2019 bij Cultuur Kwartier Sneek organiseert Kunstbende Friesland de komende maanden workshops in alle categorieën van de nationale talentenwedstrijd. De sessies vinden plaats in Heerenveen, Leeuwarden en Drachten. Op zondag 25 november wordt bij Ateliers Majeur in Heerenveen gestart met dans, taal, expo en muziek.

Kunstbende is toegankelijk voor jongeren van 13 tot en met 18 jaar. Zaterdag 1 december kunnen zij in Leeuwarden bij Stadsschouwburg De Harmonie, het Fries Museum, Keramiekmuseum Princessehof en Neushoorn meedoen aan workshops dans, fashion, DJ, expo, taal en muziek. Twee weken later, op zaterdag 15 december, is er op het Freeze Festival in Neushoorn een workshop concepting. Daarbij gaat het om het neerzetten van een eigen verhaal of imago. De laatste workshops zijn op zaterdag 9 februari bij poppodium Iduna en Schouwburg De Lawei in Drachten: theater en muziek.

De workshops worden verzorgd door Juvat Westendorp (acteur), Bokoesam (rapper), Maison de Faux (modelabel) en Lieve Bertha (kleinkunst, muziek, film) en vele anderen. Aanmelden kan via kunstbende.nl/agenda.

Schema workshops

Zondag 25 november, 13.00 – 17.00 uur: Ateliers Majeur in Heerenveen

Zaterdag 1 december, 12.30 – 17.00 uur: Stadsschouwburg De Harmonie, Fries Museum, Neushoorn, Keramiekmuseum Princessehof in Leeuwarden

Zaterdag 15 december, 13.00 – 16.30 uur: Freeze Festival (Neushoorn) in Leeuwarden

Zaterdag 9 februari, 13.00 – 17.30 uur: Stadsschouwburg De Lawei, Iduna in Drachten

Naast de workshops gaat Kunstbende Friesland samen met 3voor12 Friesland een clubavond organiseren, waarvan de datum nog onbekend is. Op zondag 10 maart wordt met Friesland Pop een Sunday Session gehouden. Ook zal Kunstbende Friesland een bijzonder optreden verzorgen op het festival VERS!, op zaterdag 2 februari bij Kunstencentrum Atrium en Poppodium Bolwerk in Sneek.

Friese voorronde op 24 maart

Cultuur Kwartier Sneek is op zondag 24 maart 2019 voor de vierde opeenvolgende keer gastheer van de Friese voorronde van Kunstbende. De organisatie is in handen van projectbureau Akte2 en Keunstwurk. De Friese winnaars in de verschillende categorieën gaan later in 2019 bij de landelijke finale de strijd aan met de nummers één bij de andere voorrondes in het land. Vorig jaar was Michael Fortera uit Wytgaard bij de landelijke finale de beste in de categorie DJ. Als beloning mocht het 18-jarige talent vorig jaar optreden op Lowlands en draait hij in de zomer van 2019 op Mystery Land.