Sneek – In een appartement aan de Furmerusstraat in Sneek brak vanmorgen rond zes uur een brand uit in een keuken.

De korpsen van Sneek en IJlst kwamen met spoed ter plaatse. Bij aankomst betrof het een uitslaande brand op de tweede etage. Omliggende woningen werden ontruimd. Er werden twee ambulances en een traumahelikopter opgeroepen. Enkele bewoners werden ter plaatse onderzocht omdat ze mogelijk rook hadden binnen gekregen. Een bewoner moest mee naar ziekenhuis. Tegen half acht mochten de meeste bewoners weer terug naar hun woning. De flatwoning liep flinke brand- en rookschade op. Over de oorzaak van de brand is nog niks bekend. Foto’s: Jan Douwe Gorter