High latitude zeiljacht Qilak 66 opgeleverd aan eigenaren

Makkum – Het custom zeiljacht, Qilak 66, is onlangs door KM Yachtbuilders opgeleverd aan haar Belgische eigenaren –vader, zoon en dochter- in de haven van Zeebrugge.

Veiligheid en robuustheid was een belangrijk punt voor de eigenaar. Dit is terug te vinden in het aanvaringschot voorin de punt met een extra ice-gurder, ijsversterking van 10mm ipv 6mm huidplaten onder de waterlijn en aluminium dek luiken. In totaal heeft het schip 5 waterdichte deuren. Daarnaast heeft ze onder andere een droge uitlaat, kiel koeling, twee 70 kg zware ankers en een lift kiel met dubbele roeren. De Qilak is ontworpen door Owen Clarke Yacht Design uit Engeland.

Het schip is gebouwd om met gasten te varen in ‘high latitude’ gebieden, pole to pole zoals de eigenaar het zegt. Het charteren zal in eerste instantie gedaan worden vanuit Tromsø in Noorwegen van waaruit ondermeer Spitsbergen, Ijsland en Groenland bezocht zullen worden. Het uiteindelijke doel is om naar het Zuidelijk Halfrond te varen en daar het Beagle-kanaal te bevaren in zuid Chili en Argentinië. Aan boord is ruimte voor 8 gasten en 4 bemanningsleden. De dinghy wordt opgeborden in een dinghy garage onder de kuip en kan gasten van het schip naar de kant brengen voor een ski of wandeltocht. De gasten kunnen na zo’n uitstapje op de wal heerlijk opwarmen in de on-board sauna terwijl er een diner voor hen bereidt wordt in de ruime galley.

Eigenaar en captain Phil zei bij oplevering: “Veertig jaar van dromen, vier jaar van plannen en nu na anderhalf jaar bouwen is het eindelijk zover. Dit is één van de mooiste dagen van mijn leven! Om dit samen met mijn zoon en dochter te kunnen doen is erg speciaal voor me, en ik kijk er echt naar uit om mooie tochten te maken aan boord van Qilak en gasten de prachtige wereld in het Noorden én verre Zuiden te kunnen laten zien.”