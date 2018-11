Diefstal door paniekaanvallen: voorwaardelijke celstraf voor vrouw uit Sneek

Sneek – Een vrouw van 71 uit Sneek heeft twee weken voorwaardelijke celstraf gekregen, omdat ze voor de vijfde keer in zes jaar tijd is betrapt op winkeldiefstal. De vrouw had afgelopen zomer bij een supermarkt onder andere gehakt en een ‘keallepoat’ meegenomen zonder te betalen.

De verdachte zei bij de rechtszaak dat het gebeurt omdat ze paniekaanvallen heeft, en dat ze er dan uit moet. Normaal doet haar man de boodschappen, maar hij was die dag niet thuis. Hij had haar gewaarschuwd: als ze weer wat zou stelen, hoefde ze niet meer thuis te komen. En dat zou volgens de vrouw al helemaal gelden als ze naar de gevangenis zou moeten.

De rechter hield voor de allerlaatste keer rekening met de psychische problemen van de verdachte. Haar proeftijd werd wel met een jaar verlengd. Als het weer gebeurt, moet de vrouw vijf weken de cel in.

Bron: www.omropfryslân.nl