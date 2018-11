Culinaire 11 Stedentocht: bezoek 11 restaurants in Sneek op één dag!

Sneek – Vrijdag 30 november “giet it oan”. De laatste tocht in februari was een groot succes, waardoor we eind november weer los gaan! U gaat op één avond langs 11 verschillende restaurants waar u bij ieder restaurant hun specialiteit voorgeschoteld krijgt. Een avondvullend programma dat begint om 18:00

De kaarten zijn 34,50 per stuk. Er zijn 200 kaarten beschikbaar en vol = vol. Met de kaart kunt u uw stempelkaart ophalen bij De Walrus Sneek waarmee u langs de 11 restaurants gaat. Kaarten zijn verkrijgbaar op www.culinaire11stedentocht.nl, meer informatie vindt u in ons Facebook-evenement: www.facebook.com/events/306782866713434/

Deelnemende restaurants:

Sing King Ling Sneek

Biercafe3B

Proeflokaal Sneek

Brasserie De Koperen Kees

Aan de Gracht

Restaurant Onder de Linden

Indonesisch Restaurant Klein Java

Pata Negra Sneek

Van der Valk Hotel Sneek

Grand Cafe de Bommel

Markt23