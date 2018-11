Concert Albert Jan de Boer en Pieter Bogaert

Goënga – Zondagmiddag 2 december om 15:00 uur geven Albertjan de Boer en Pieter Bogaert een concert in de kerk van Goënga.

Albert Jan de Boer is op 7-jarige leeftijd begonnen als jongenssopraan bij het Martini Jongenskoor Sneek en later was hij verbonden als bariton aan het Roder Jongenskoor. Hij is afgestudeerd als Docent Muziek aan het Prins Claus Conservatorium, waar hij zijn pianostudie cum laude heeft afgesloten. Op 2 december zal hij niet achter de piano te vinden zijn, maar hij wordt als bariton begeleid op de piano door Pieter Bogaert. Pieter Bogaert is Belgisch pianist en studeerde onder andere aan de Hoofdstedelijke Academie voor muziek, woord en dans in Brussel. Daarnaast heeft hij vele masterclasses gevolgd en sinds 2017 studeert hij bij Frank van Laar aan het Conservatorium van Amsterdam.

Albert Jan de Boer en Pieter Bogaert spelen en zingen werken van onder andere Hugo Wolf, Samuel Barber, Henri Duparc en Jules Massenet.

Aanvang 15:00 uur in de kerk van Goënga. Toegang gratis, na afloop het “Ponkje”