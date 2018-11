Column: Vrouwenvoetbal verdient betere structuur

Het is de dag na de plaatsing voor het WK in Frankrijk door de Oranjeleeuwinnen. Nadat er in september onnodig, door een gebrek aan concentratie, verloren werd in en tegen Noorwegen en de daardoor noodzakelijke barrages tegen Denemarken en Zwitserland waren overwonnen, gaat de nieuwste nationale trots naar het WK. Een prachtig resultaat en ongetwijfeld een nieuwe ‘boost’ voor het vrouwenvoetbal in ons land.

De KNVB reageerde vrijwel direct na de plaatsing een beetje zurig via een column van Jan Dirk van der Zee met als strekking dat de Nederlandse BVO’s nu eindelijk eens een stap moesten zetten om het vrouwenvoetbal serieus op te pakken. Je kunt natuurlijk zeggen dat de toon en het tijdstip waarop wellicht niet de juiste was, maar gelijk heeft hij wel. Tot nu toe beperkt de eredivisie vrouwen zich tot een zevental BVO’s, waaronder SC Heerenveen. Clubs als FC Utrecht, Feijenoord, NAC Breda en FC Groningen ontbreken bijvoorbeeld al jaren op het appèl. Nu ben ik geen marketingdeskundige, maar ik zou er toch wel brood in zien. Je kunt ook interessante cross-overs maken met de reguliere mannentak. Omdat lang niet alle stadions wekelijks vol zitten en de vrouwelijke supporter nog altijd zwaar ondervertegenwoordigd is, toch een aantrekkelijk toekomstbeeld.

Dat er kwalitatief nog veel te winnen is moge duidelijk zijn. De vrouwen van Ajax kregen tegen dé topclub van Frankrijk, Olympique Lyon, maar liefst dertien doelpunten om de oren in twee wedstrijden. Dat zijn uitslagen die passen bij EBC en Hylpen. De KNVB heeft goed door dat de huidige verre van optimale situatie niet in een paar jaar weg te poetsen is. Het zal van onderaf moeten komen, ook bij de amateurs. Daar heerst echter grote versnippering. Iedere club wil het wiel zelf uitvinden met als gevolg dat het allemaal niets is. Meiden kunnen vrijwel niet op hun eigen niveau spelen, omdat er veelal maar één team per leeftijdscategorie is waardoor de betere en minder begaafde speelsters tot elkaar veroordeeld zijn. Voor alle meiden is dat niet goed. De minder getalenteerde speelsters krijgen geen bal, de betere speelsters gaan zich op den duur ergeren of gaan alles zelf in het veld oplossen. Kortom: alleen maar verliezers.

De hele goede meiden komen er wel, maar het gaat om schaalvergroting voor alle meiden en vrouwen. Ik heb Sherida Spitse in haar SWZ-tijd de velden hier, in de goede zin van het woord, zien terroriseren, waardoor tegenstanders soms huilend van het veld afliepen. Als leider van ONS Sneek B1, meer dan vijftien jaar geleden, heb ik meegemaakt dat de huidige aanvoerder van de Oranjevrouwen Anouk Dekker, die toen nog bij SVZW in Wierden speelde, ons hele middenveld dolde, inclusief de huidige assistent-trainer van ONS Sneek 1. Maar dan heb je het over de absolute talenten. Die komen sowieso wel bovendrijven. Maar daaronder is de winst te boeken. En ja, dat kan ook beginnen in deze GrootSneker regio.

Gerard van Leeuwen.