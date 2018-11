Column: Echt effectief ontharen in een flits?

Bijna een kwart van onze cliënten komt voor ongewenste haargroei. De vraag is waarom kiezen voor ontharen bij een huidtherapeut?

Allereerst is het voor cliënten op dit moment erg lastig om voor een goede praktijk/salon te kiezen. Praktisch op elke hoek van de straat staat een laser/lichtflits apparaat, die permanente ontharing belooft. Vaak ook voor spectaculair lage prijzen. Aanschaf waarde zeer laag en matig effect. De betere lasers, zoals de LightSheer DUET diode laser, kosten minstens € 80.000. Dit grote prijsverschil heeft te maken met het vermogen van de laser om elk soort haarzakje te vernietigen. Duurdere lasers zijn hier beter toe in staat. Om het simpel uit te leggen. Een goede laser geeft in een zo kort mogelijke tijd, een zo hard mogelijke “klap” (warmte in het haartje), zodat het omliggende weefsel intact blijft en het haarzakje zo warm mogelijk wordt. De techniek om dat te kunnen doen maakt een laser duur.

Vanaf december 2017 werken we bij Van Schuppen Huidtherapie met de LightSheer DUET Diode laser van Lumenis. Het grote voordeel van deze laser ten opzichte van de andere ontharingslasers die we hebben, is dat we naast effectief, ook pijnloos en veel sneller kunnen laseren. Een speciaal handstuk waarmee de huid licht vacuüm wordt gezogen en de laser vervolgens zijn werk doet. We zien dagelijks super resultaten in de praktijk. De tevredenheid van onze cliënten is deze investering meer dan waard.

Gemiddeld zijn er bij gebruik van een goede laser zeven tot tien behandelingen nodig om tachtig tot vijfennegentig procent van de haartjes definitief te verwijderen. Na drie tot vijf behandelingen moet je al verschil zichtbaar zijn. Een goede behandeling zorgt ervoor dat tussen de tien dagen tot drie weken de haren loslaten.

Kortom; de grootste uitdaging op dit moment in laser/lichtflitsland is het kaf van het koren te scheiden. Apparatuur, expertise en medische kennis is doorslaggevend. Gelukkig is het ministerie een wet aan het opstellen, die het gebruik van ontharingslasers voorbehoudt aan BIG-geregistreerde zorgverleners: zoals artsen en huidtherapeuten. Naar verwachting treedt deze wetgeving begin 2019 in werking. Tot dat moment is het belangrijk zelf een goede keuze te maken. Soms is goedkoop echt duurkoop!

Patrice van Schuppen, huidtherapeut

www.vanschuppenhuidtherapie.nl