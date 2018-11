CDA Fryslân bezorgd over toename ongelukken A7

Sneek – De CDA Statenfractie maakt zich zorgen over het toenemend aantal ongelukken op de A7. Mede door deze ongelukken staan automobilisten en vrachtwagenchauffeurs er regelmatig in de file. De fractie wil van de provincie weten wat de recente ongevallencijfers op de A7 zijn en hoe deze zich verhouden met cijfers uit het verleden.

Statenlid Rendert Algra: “Regelmjittich is yn de media te hearren dat er ûngelokken bard binne op‘e A7 foar Grins, yn’e omkriten fan De Jouwer of rjochting Ôfslútdyk. As fraksje meitsje wy ús hjir grutte soargen oer. Ik wol fan‘e provinsje witte wat de wichtichste oarsaken fan dizze ûngelokken binne en oft der plannen en/as aksjes binne om it tal ûngelokken op’e ryksdiken yn Fryslân werom te dringen.”