Arriva start proef met buslijn 612 Leeuwarden busstation – NHL Stenden Hogeschool

Leeuwarden – Arriva start vanaf maandag 26 november met een proef met buslijn 612 Leeuwarden busstation – NHL Stenden Hogeschool. De bussen rijden dan niet meer volgens de dienstregeling, maar vertrekken iedere 7 minuten. De proef duurt tot en met 7 december. Arriva denkt zo de drukte meer te spreiden. De gemiddelde wachttijd voor de reizigers wordt korter en de kans op een zitplaats groter.

Het traject van Leeuwarden busstation naar NHL Stenden Hogeschool is een druk traject. Daarnaast heeft buslijn 612 vaak te maken met verkeersopstoppingen. Als een bus daardoor vertraging oploopt neemt het aantal wachtende reizigers bij de halte toe. Die reizigers willen dan allemaal met de eerstvolgende bus mee, waardoor die bus relatief druk wordt. De gedachte is dat door bussen met regelmaat in te zetten de drukte meer gespreid wordt. De proef moet uitwijzen of dat daadwerkelijk in de praktijk gaat werken.

Proeftijden (alleen op werkdagen)

Maandag 26 november t/m vrijdag 7 december 2018

Van 08:00 uur tot 18.00 uur

Reizigers testen mee

Arriva vindt het belangrijk om te weten wat reizigers op dit traject van de proef vinden. Daarom kunnen reizigers op dat traject zich aanmelden door een mail te sturen naar proef.buslijn612@arriva.nl. Zo kan Arriva samen met haar reizigers het openbaar vervoer verder verbeteren en de busreis comfortabeler maken.

Kijk voor meer informatie op www.arriva.nl/buslijn612.