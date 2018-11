Sint vier verjaardag in AZC Sneek

Sneek-Het WOLKENTHEATER organiseert op 4 december om 16:00 uur in AZC Sneek een groot theatraal Sinterklaasfeest onder de naam DUBBELE VERJAARDAG. Tijdens dit feest wordt niet alleen de verjaardag van Sinterklaas gevierd maar ook het 25-jarig jubileum van het WOLKENTHEATER.

Het WOLKENTHEATER speelt een nieuwe Sinterklaasvoorstelling en kinderen uit AZC Sneek spelen mee als hulppiet. Sinterklaas neemt de tijd voor dansoptredens, kleurplaten en liedjes van de kids. Ter ere van het 25-jarig jubileum van het WOLKENTHEATER blazen de kinderen de kaarsen op een grote verjaardagstaart. Tot slot krijgen alle kinderen een cadeau en mogen ze met Sint op de foto.

De oprichter van de stichting Adrijan Siniša Rakić, zelf vluchteling uit voormalig Joegoslavië: ‘Kinderen die na traumatische gebeurtenissen in zeer sobere omstandigheden verblijven helpen we met het herontdekken van de mooie en bruisende kant van het leven. Kinderen kunnen dan met elkaar plezier maken en zich creatief uiten, kortom: zorgeloos kind zijn’. Meer informatie over de tournee, stichting en donatiemogelijkheden vindt u op www.wolkentheater.nl.

