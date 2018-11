“Meet me at the Fountain again bij tuincentrum GroenGoed Menken in Hommerts”

Hommerts- GroenGoed Menken in Haule en Hommerts bieden u ook dit jaar weer een kerstshow. Dit jaar in Hommerts wel een hele speciale. Velen van u zijn bekend met het spektakel “meet me at the fountain” dat in Akkrum plaatsvond in het voorjaar. Ons Thema, “meet me at the fountain agian, is hierop gebaseerd.

Wij hebben in overleg met de organisatie van het evenement in Akkrum de rekwisieten overgenomen en deze gebruikt als basis voor onze kerstshow. Voor wie in Akkrum is geweest een leuk weerzien, en voor wie er niet is geweest en eigenlijk toch had gewild, een mogelijkheid om de sfeer te proeven van de fontein maar in kerstsfeer.

Met de rekwisieten van meet me at the fountain als basis zijn onze stylisten erin geslaagd een spetterende kerstshow neer te zetten waarbij u de nieuwe trends kunt zien, ideeën op kunt doen voor bij u thuis of gewoon gezellig een middagje kijken. De officiële aftrap van de kerstshow is tijdens onze warme winteravond op 23 november van 19.00 tot 21.30 uur. Tijdens deze avond, zijn er verschillende extra activiteiten en demo’s. Waaronder een modeshow van Lezz Fashion, demo vogeltaarten maken en verschillende proeverijen. Wegens succes hebben wij weer de “gratis kerstboom actie”. Dat wil zeggen dat u voor het bedrag waar u bij ons een echte kerstboom koopt, u in januari gratis bloeiende kamerplanten kunt halen. Voor veel klanten die deze actie al kennen (naast de kwaliteit van onze bomen natuurlijk), reden om hun kerstboom bij ons te halen.

In de december maand zijn wij de zondagen ook voor u geopend. Op 2,9 en 16 december zijn onze deuren voor u geopend van 13.00 tot 17.00 uur. Tijdens deze koopzondagen zijn er verschillende activiteiten ter opluistering waaronder muziek en verschillende demonstraties.

Op onze site www.groengoedmenken.nl en op onze facebooksite, kunt u alvast een voorproefje nemen op wat u aan gaat treffen.

Ons team ontmoet u graag bij de fontein voor een gezellig praatje.