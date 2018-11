Martini Jongenskoor brengt sfeer van vreugde en licht tijdens Festivals of Lessons and Carols

Sneek-In de adventstijd verzorgt het Martini Jongenskoor elk jaar zogeheten ‘Festival of Nine Lessons and Carols’. Het koor staat onder leiding van dirigent Trevor Mooijman en het orgel wordt bespeeld door Roelof van Luit.

Het allereerste Festival of Lessons and Carols werd bijna 100 jaar geleden voor het eerst gezongen in Cambridge, Engeland. Daarna werd dit een traditie en verspreidde het Festival zich uit over heel Groot-Brittannië. Ook in Nederland wordt op veel plaatsen voorafgaand aan Kerst dit festival gezongen. Nog elk jaar zingt het beroemde Choir of King’s College in Cambridge de Carols op kerstavond. Deze dienst wordt door de BBC live uitgezonden en over de hele wereld bekeken. Het werd voor het eerst uitgezonden in 1928 en sindsdien elk jaar weer. De keuze van de liederen (Carols) varieert per festival en worden afgewisseld met korte, in het Engels voorgedragen, lezingen, de zogeheten Lessons.

Diverse Carols worden dit jaar ten gehore gebracht: Traditiegetrouw begint het optreden met Once in Royal Davids city en eindigt het met O come, all ye faithful.

Zondag 2 december 2018 – 16:00 uur – Hervormde kerk Wijckel

Zaterdag 8 december 2018 – 19:30 uur – Kleine of O.L.V.kerk Steenwijk

Zondag 16 december 2018 – 16:30 uur – Groate kerk Sint Jacobiparochie

Zondag 23 december 2018 – 20:00 uur – RK Martinus a.d. Singel Sneek

Kaarten zijn in de voorverkoop verkrijgbaar via www.mjks.nl en op de dag van het concert aan de kerk.

Laat u verrassen en kom op sfeervolle wijze alvast in de kerststemming.