Lezing over boerenkool in het Fries Scheepvaart Museum Sneek

Sneek- Van 25 november 2018 tot en met 6 januari 2019 staat het museum in het teken van een STORMACHTIGE kerst. Dat betekent niet alleen dat de stijlkamers wederom in kerstsfeer zijn ingericht, maar dat er de komende tijd ook diverse extra activiteiten worden georganiseerd.

Op woensdagmiddag 28 november 2018 hebben we een inspirerende lezing over BOERENKOOL – vroeger en nu – door Barry Diphoorn van Lewinski in Sneek.

Wat is er in deze komende koude maanden nu lekkerder dan een bord stevige winterkost! Veel mensen denken dan meteen aan de echte Hollandse stamppotten met onder andere boerenkool. Tijdens de lezing van Barry Diphoorn komt de geschiedenis van de boerenkool aan bod. Waar komt het product eigenlijk vandaan en hoe werd het vroeger bereid? Ook vertelt Barry over de veranderingen, die in de keuken hebben plaatsgevonden. Ter inspiratie neemt zij enkele winterse producten mee en laat aan de hand van lekkere recepten zien wat je met deze groenten allemaal kunt doen. Barry: “Hoe leuk is het om gezellig met een stamppotje bij de open haard te zitten met dit koude, gure weer. Maar je kunt ook eens afwijken van standaard.” We gaan dus voor een stamppot met een twist!

De lezing begint om 14.00 uur

Kosten € 7,50 p.p. (inclusief koffie/thee met koek). Leden van de Vereniging Fries Scheepvaart Museum en museumkaarthouders: € 3,50 p.p.

Aanmelden kan via 0515 – 41 40 57 of via balie@friesscheepvaartmuseum.nl