Barbara Baarsma tijdens ledenavond Rabobank: ’Maak Friesland koploper in ‘leven lang leren’’

Sneek- Friesland loopt fors achter op de rest van Nederland als het gaat om arbeidsproductiviteit. Die kansen zijn te keren door in te zetten op een infrastructuur die een leven lang leren op alle niveaus faciliteert. Want dat is wat de, onder invloed van robotisering en digitalisering, ingrijpend veranderende arbeidsmarkt van ons vraagt. Dit was de boodschap van hoogleraar economie Barbara Baarsma tijdens ledenavond van de Rabobank, op 20 november in Stadskerk De Wijngaard in Leeuwarden. Baarsma is directeur Kennisontwikkeling bij de Rabobank en vanaf 1 januari 2019 directievoorzitter van Rabo Amsterdam. Voorzitter Groepsdirectie Rabobank Wiebe Drayer sprak over de mondiale rol van de Rabobank op het gebied van duurzame voedselproductie. De avond stond onder leiding van Marijke Roskam.

Friesland loopt achter als het gaat om arbeidsproductiviteit, telt weinig hoogopgeleiden en vergrijst sneller dan de rest van Nederland. Een rijk cultuuraanbod, een aantrekkelijk woonklimaat, de aanwezigheid van een universiteit: het zijn allemaal factoren die hoogopgeleiden aantrekken. Barbara Baarsma: “Mede onder invloed van Culturele Hoofdstad zit Friesland qua cultuuraanbod in de lift. De Leeuwarder dependance van de RUG mag zich sterker profileren. Op woonaantrekkelijkheid scoort Friesland weliswaar beneden gemiddeld, maar dat is met name te wijten aan de lage bereikbaarheid van werk. Neutraliseer je deze factor dan stijgt Friesland van plaats 35 naar plaats 13 (van de 35).”

Leid mensen op voor de nieuwe banen Er is een wereld te winnen, wanneer Friesland investeert in de bereikbaarheid van werk, concludeert Baarsma. Dat kan door met een goed onderwijsaanbod in te spelen op de arbeidsmarkt die, onder invloed van robotisering en digitalisering, ingrijpend verandert. Baarsma: “Er zullen banen verdwijnen, maar er komen ook banen bij. De verwachting is dat het meeste complexe en het minst complexe werk zal toenemen. De grootste klappen vallen in het middensegment. De kunst is dus om deze mensen op te leiden voor de nieuwe banen.”

Creëer onderwijsaanbod op alle niveaus

“Omarm nieuwe technologie en investeer in een infrastructuur voor een onderwijsaanbod op alle niveaus, zodat mensen zich gedurende hun hele leven kunnen laten omscholen voor ander werk”, zo luidt Baarsma’s advies. “Het zou prachtig zijn wanneer Friesland zich hierin tot koploper zou ontwikkelen. Want met een dergelijke infrastructuur kunnen mensen zich blijven ontwikkelen, op alle niveaus, en dat is precies wat de nieuwe economie van ons vraagt. Minder mensen zullen redenen hebben om te willen vertrekken.”

Gezamenlijke ledenavond Sneek en Leeuwarden

De ledenavond was een gezamenlijk initiatief van Rabobank Sneek- ZuidwestFriesland en Rabobank Leeuwarden-Noordwest Friesland. Voorzitter Groepsdirectie Rabobank Wiebe Drayer sprak in zijn bijdrage over de mondiale rol die de Rabobank speelt op het gebied van duurzame voedselproductie: ”Niet alleen hier maar in heel de wereld zijn wij lokaal aanwezig. Als bank zijn wij partner van grote en middelgrote boeren over de hele wereld, maar via de Rabobank Foundation staan we ook in contact met 5 miljoen arme boeren.”

Panelgesprek De avond werd afgesloten met een panelgesprek waarin Joost Paques (Global director business development & strategy, Paques), Erica Schaper (voorzitter College van Bestuur NHL Stenden Hogeschool), Stella van Gent (wethouder Gemeente Súdwest-Fryslân), Jan Pieter van Oosten ( directievoorzitter Rabobank Sneek-ZuidwestFriesland) en Jelmer Algra (directievoorzitter Rabobank Leeuwarden-Noordwest Friesland) reflecteerden op de woorden van Barbara Baarsma en Wiebe Draijer.