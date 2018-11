At the Watergate een van de zes genomineerden voor Friese Anjer

Sneek- Cultuurfonds Fryslân heeft zes kanshebbers genomineerd voor de Friese Anjer 2018. De zes zijn veelvuldig en goed gemotiveerd naar voren gekomen in de 450 reacties om personen, projecten of groepen aan te dragen voor de belangrijkste Friese cultuurprijs. In het jaar van Culturele Hoofdstad moesten ze een opvallende rol hebben gespeeld. De inwoners van Fryslân kon hen de afgelopen weken nomineren.

De genomineerden zijn: Anna Tilroe voor het project de 11Fountains; At the Watergate uit Sneek; De Grootste Gehaakte Deken; Grutsk uit Leeuwarden; Hilda Snippe voor het toegankelijk maken van culturele evenementen voor mensen met een beperking en Myn Skip uit Earnewâld.