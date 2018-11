Zeven arrestaties in onderzoek naar handel in hennep en xtc  

Sneek-De politie heeft dinsdag zeven mensen aangehouden in verband met een onderzoek naar handel in hennep en xtc. Er zijn invallen gedaan in negen woningen, waarvan vier in Harlingen en de andere vijf in Oosterbierum, IJlst, Mûnein, Arum en West-Terschelling.

Een vuurwapen, contant geld, administratie, apparatuur voor computers en drugs zijn in beslag genomen. De politie sluit meer aanhoudingen niet uit.

Na anonieme tips dat er in Harlingen in hennep zou worden gehandeld, kwam de politie tot dezelfde conclusie. In een loods in Harlingen en op een camping in Paasloo (Overijssel) heeft de politie invallen gedaan. Daarbij zijn 120 hennepstekken gevonden en flesjes hennepolie.

Ook vond de politie honderden xtc-pillen en andere harddrugs. Op twee andere plekken zijn hennepkwekerijen gevonden.

Wie zijn de verdachten?

De politie heeft drie mannen van 32, 45 en 47 jaar uit Harlingen aangehouden en een 37-jarige vrouw uit de gemeente Súdwest-Fryslân, een inwoner (47) van Tytsjerksteradiel en een man (54) uit de gemeente Waadhoeke. Zes verdachten zitten nog vast.

