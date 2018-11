Wolken en opklaringen

Sneek- Komende dagen houden we meest een oostelijke stroming met te lage temperaturen voor de tijd van het jaar. Overdag ligt deze rond de 5 graden, in de nacht dicht tot net onder nul. Wel zien we dat depressies op de oceaan op stoom komen en het zou me niets verbazen dat we vanaf halverwege volgende week hiermee te maken krijgen, een overgang naar zacht en nat weer. Voorlopig blijft het nog koud.

Vandaag bewolking, ook opklaringen komen voorbij en het blijft droog. De wind is zwak tot matig uit het oosten, de temperatuur 4 graden als maximum.

Vannacht zien we opklaringen voorbijkomen, ook wolken en daalt de temperatuur tot iets onder nul.

Morgen is het half tot zwaar bewolkt, droog, oostelijke wind die zwak tot matig is, temperatuur 3 tot 5 graden.

Vrijdag vrij zonnig, zaterdag bewolkt maar houden het denk droog, zondag weer opklaringen.