Vereniging Ondernemend Sneek zoekt voorzitter

Sneek- Er is op dit moment een vacature bij de nog in opbouw fase zittende Vereniging Ondernemend Sneek. Bas Hollenberg zal tijdelijk als vice voorzitter de honneurs waarnemen, totdat er een geschikte kandidaat is.

Gisteravond werd er tijdens de algemene ledenvergadering afscheid genomen van preses Henk van der Zwaag, die zich in de afgelopen periode meer dan verdienstelijk heeft gemaakt tijdens de fusie van de twee eerdere ondernemersverenigingen die Sneek telde, de VSZ en de HIS.

Burgemeester Jannewietske de Vries, gisteravond voor het eerst in functie aanwezig, werd geïnterviewd door Titia Huisman en tussendoor mochten de aanwezigen vragen stellen. Het ging met name over aspecten hoe we de jongeren in SWF kunnen behouden, hoe we het gebied aantrekkelijk kunnen houden voor nieuwe ondernemers, welke focus er op onderwijszaken moet komen en waar de kansen in onze gemeente liggen.

Collectieve surveillance op alle industrieterreinen

Ook de verlenging van het Ondernemersfonds geeft de VOS mogelijkheden nog meer mooie projecten te realiseren of op gang te helpen. Gisteren is gestemd op 2 projecten, namelijk de collectieve surveillance op alle industrieterreinen en het aanschaffen van nieuwe digitale informatieborden. Het voorstel werd aangenomen.

Waterstad Sneek

Jappie van der Pol heeft Waterstad Sneek gepresenteerd. Het is een koploperproject geworden op provinciaal niveau waarmee miljoenen uit Den Haag gehaald gaan worden. Wat begon met wilde plannen van 5 jonge ondernemers, gaat echt werkelijkheid worden.

